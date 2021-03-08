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Фокус: Украина

Укрзализныця начала продажу билетов на спецрейсы с "красного" Закарпатья (1)

Новости Ю 2021.03.08 19:23
Сегодня, 17:00 "Укрзализныця" начала продажу билетов на дополнительные спецрейсы из и на Закарпатье. Как передает Новости Ю, об этом в Телеграме сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Источник: www.ukrinform.ru "Укрзализныця выполнит дополнительные специальные рейс из и на Закарпатье. Уже открылась продажа билетов на рейсы, соединяющие Закарпатье со столицей, Югом и Востоком страны во вторник, субботу и воскресенье", - написал Криклий.
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2021.03.09 (1)

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