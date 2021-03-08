Укрзализныця начала продажу билетов на спецрейсы с "красного" Закарпатья (1)

Новости Ю 2021.03.08 19:23

Сегодня, 17:00 "Укрзализныця" начала продажу билетов на дополнительные спецрейсы из и на Закарпатье. Как передает Новости Ю, об этом в Телеграме сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Источник: www.ukrinform.ru "Укрзализныця выполнит дополнительные специальные рейс из и на Закарпатье. Уже открылась продажа билетов на рейсы, соединяющие Закарпатье со столицей, Югом и Востоком страны во вторник, субботу и воскресенье", - написал Криклий.