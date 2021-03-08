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Смертельное ДТП с украинцами в Польше: стало известно, как могут наказать водителя

Смертельное ДТП с украинцами в Польше: стало известно, как могут наказать водителя (1)

Всеукраинские вести 2021.03.08 20:59
Водителю-украинцу, управлявшему попавшим в тяжелое ДТП с жертвами в Польше пассажирским автобусом, грозит до 8 лет заключения. Об этом сообщает польское информационное агентство PAP со ссылкой на заместителя окружного прокурора Перемышля Беату Старжецку.Трагедия с украинцами в Польше: пострадавшие рассказали, что происходило в автобусе в момент аварии Она рассказала, что 48-летнему украинцу, водителю Владимиру К. выдвинуто
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2021.03.09 (1)

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