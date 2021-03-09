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Фокус: Украина

Кравчук впервые рассказал, как Горбачев и Ельцин пытались "спасти" СССР (1)

Хвиля 2021.03.09 01:06
Леонид Кравчук считает, что без решительных действий Михаила Горбачева преобразования были бы невозможны "Хвиля" 09.03.2021 01:00:00 Леонид Кравчук Председатели республик, входивших в СССР, обсуждали возможность сохранения Советского Союза незадолго до его развала. Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на интервью бывшего президента Украины Леонида Кравчука телеканалу "Украина 24". СССР могли превратить в конфедеративное государство.
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2021.03.09 (1)

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