Кравчук впервые рассказал, как Горбачев и Ельцин пытались "спасти" СССР (1)

Хвиля 2021.03.09 01:06

Леонид Кравчук считает, что без решительных действий Михаила Горбачева преобразования были бы невозможны "Хвиля" 09.03.2021 01:00:00 Леонид Кравчук Председатели республик, входивших в СССР, обсуждали возможность сохранения Советского Союза незадолго до его развала. Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на интервью бывшего президента Украины Леонида Кравчука телеканалу "Украина 24". СССР могли превратить в конфедеративное государство.