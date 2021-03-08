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В США зафиксировали прорыв в лечении коронавируса экспериментальным препаратом (1)

Depo 2021.03.08 16:03
В США в ходе тестирования экспериментального препарата добились промежуточных результатов в лечении COVID-19 8 марта 2021 15:35 Об этом говорится в заявлении американского производителя лекарств Merck, информирует Depo.ua со ссылкой на USA Today. Отмечается, что разработанный совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics молнупиравир показал быстрое снижение уровня инфекционного вируса у пациентов на ранней стадии COVID-19.
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2021.03.09 (1)

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