В США зафиксировали прорыв в лечении коронавируса экспериментальным препаратом (1)

Depo 2021.03.08 16:03
В США в ходе тестирования экспериментального препарата добились
промежуточных результатов в лечении COVID-19
8 марта 2021 15:35
Об этом говорится в заявлении американского производителя лекарств Merck,
информирует Depo.ua со ссылкой на USA Today.
Отмечается, что разработанный совместно с биотехнологической компанией
Ridgeback Biotherapeutics молнупиравир показал быстрое снижение уровня
инфекционного вируса у пациентов на ранней стадии COVID-19.
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, Украина