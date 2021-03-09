Тихановская намерена посетить США и встретиться с Байденом (1)

Sharij.net 2021.03.08 16:35
8 марта 2021, 16:19
Она уже провела беседу на эту тему с послом США в Беларуси.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена
посетить США, где рассчитывает встретиться с президентом Джозефом Байденом.
Об этом она сообщила в понедельник на пресс-конференции в Женеве, передаёт
ТАСС.
"Мы находимся в контакте с Вашингтоном, общаемся, и мы услышали сильное
послание Джо Байдена после его избрания.
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