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Фокус: Украина

Тихановская намерена посетить США и встретиться с Байденом (1)

Sharij.net 2021.03.08 16:35
8 марта 2021, 16:19 Она уже провела беседу на эту тему с послом США в Беларуси. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена посетить США, где рассчитывает встретиться с президентом Джозефом Байденом. Об этом она сообщила в понедельник на пресс-конференции в Женеве, передаёт ТАСС. "Мы находимся в контакте с Вашингтоном, общаемся, и мы услышали сильное послание Джо Байдена после его избрания.
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2021.03.09 (1)

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