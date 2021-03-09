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Фокус: Украина

Политические элиты как саранча уничтожают страну: эксперт о ситуации в Украине (1)

NewsMir.info 2021.03.08 16:08
сегодня 15:49 Налоговые "настройки" могут превратить страну как в "кукурузное поле", так и в в высокоразвитый инновационно-промышленный кластер, пишет Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик. Повышать глубину переработки не так-то и просто: примерно один передел за пять лет. За все годы у нас был только один позитивный кейс: экспортные пошлины на семена подсолнечника и создание внутренней переработки подсолнечного масла.
КУЩА, САРАНЧА, СЫРЬЕ, ОПТ, ПРИМИТИВ, МОНОКУЛЬТУРА, Кущ, Чернигов, Беларусь, Украина, Турция
2021.03.09 (1)

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