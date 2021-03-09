Политические элиты как саранча уничтожают страну: эксперт о ситуации в Украине (1)

NewsMir.info 2021.03.08 16:08
сегодня 15:49
Налоговые "настройки" могут превратить страну как в "кукурузное поле", так
и в в высокоразвитый инновационно-промышленный кластер, пишет Алексей Кущ,
экономист, финансовый аналитик.
Повышать глубину переработки не так-то и просто: примерно один передел за
пять лет.
За все годы у нас был только один позитивный кейс: экспортные пошлины на
семена подсолнечника и создание внутренней переработки подсолнечного масла.
КУЩА, САРАНЧА, СЫРЬЕ, ОПТ, ПРИМИТИВ, МОНОКУЛЬТУРА, Кущ
, Чернигов
, Беларусь
, Украина
, Турция