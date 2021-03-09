Политические элиты как саранча уничтожают страну: эксперт о ситуации в Украине (1)

NewsMir.info 2021.03.08 16:08

сегодня 15:49 Налоговые "настройки" могут превратить страну как в "кукурузное поле", так и в в высокоразвитый инновационно-промышленный кластер, пишет Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик. Повышать глубину переработки не так-то и просто: примерно один передел за пять лет. За все годы у нас был только один позитивный кейс: экспортные пошлины на семена подсолнечника и создание внутренней переработки подсолнечного масла.