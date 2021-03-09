Россия готовит эскалацию на Донбассе чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров с боевиками "ЛДНР" (1)

Informator.media 2021.03.08 17:06
Россия путем эскалации на Донбассе попытается заставить Украину начать
переговоры с "ЛНР" и "ДНР".
Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней
контактной группе, украинский журналист Сергей Гармаш, передает "ДонПресс.
Он отметил, что РФ обвинила Украину в том, что она якобы специально
провоцирует эскалацию ситуации на Донбассе:
"То есть эскалация будет с той стороны, но виноваты мы в ней заранее.
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