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Фокус: Украина

Россия готовит эскалацию на Донбассе чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров с боевиками "ЛДНР" (1)

Informator.media 2021.03.08 17:06
Россия путем эскалации на Донбассе попытается заставить Украину начать переговоры с "ЛНР" и "ДНР". Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, украинский журналист Сергей Гармаш, передает "ДонПресс. Он отметил, что РФ обвинила Украину в том, что она якобы специально провоцирует эскалацию ситуации на Донбассе: "То есть эскалация будет с той стороны, но виноваты мы в ней заранее.
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2021.03.09 (1)

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