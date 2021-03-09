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Фокус: Украина

Яремчук отметился очередным голом за Гент - форварду ассистировал Безус (1)

Футбол 24 2021.03.08 23:35
23:01 Роман Яремчук / Фото Photo news Украинский атакующий дуэт организовал красивый гол в ворота Остенде. Украинский форвард Гента Роман Яремчук открыл счет в поединке 29-го тура чемпионата Бельгии против Остенде. Яремчук наконец-то должен покинуть Гент - новый контракт подписан только ради увеличения цены Яремчук откликнулся на разрезной пас от своего соотечественника Романа Безуса и мастерски переиграл голкипера соперника.
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2021.03.09 (1)

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