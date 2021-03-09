Яремчук отметился очередным голом за Гент - форварду ассистировал Безус (1)

Футбол 24 2021.03.08 23:35
23:01
Роман Яремчук / Фото Photo news
Украинский атакующий дуэт организовал красивый гол в ворота Остенде.
Украинский форвард Гента Роман Яремчук открыл счет в поединке 29-го тура
чемпионата Бельгии против Остенде.
Яремчук наконец-то должен покинуть Гент - новый контракт подписан только
ради увеличения цены
Яремчук откликнулся на разрезной пас от своего соотечественника Романа
Безуса и мастерски переиграл голкипера соперника.
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