Яремчук отметился очередным голом за Гент - форварду ассистировал Безус (1)

Футбол 24 2021.03.08 23:35

23:01 Роман Яремчук / Фото Photo news Украинский атакующий дуэт организовал красивый гол в ворота Остенде. Украинский форвард Гента Роман Яремчук открыл счет в поединке 29-го тура чемпионата Бельгии против Остенде. Яремчук наконец-то должен покинуть Гент - новый контракт подписан только ради увеличения цены Яремчук откликнулся на разрезной пас от своего соотечественника Романа Безуса и мастерски переиграл голкипера соперника.