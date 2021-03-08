В Киеве и Харькове парни разделись и вышли на улицу, чтобы поздравить женщин с 8 марта. Видео (1)

Новости Киева 2021.03.08 23:54

8 марта, 2021 23:56 В понедельник, 8 марта, в Киеве и Харькове прошли необычные акции к Международному женскому дню - парни появились на улицах полуобнаженными, чтобы поздравить незнакомок. Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал "ТРУХА Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Как видно на обнародованных кадрах, трое парней из Харькова в одних трусах и шляпах раздавали девушкам розовые тюльпаны.