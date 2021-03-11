COVID-19: за сутки зафиксировано 86 новых случаев на Херсонщине (7)

Херсон Онлайн 2021.03.11 21:37

Сегодня, 21:32 За последние сутки проведено 869 ПЦР-исследований, 533 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1157 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 86 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID- 19. это: 45 человек - жители г. Херсон. 8 человек - жители Новотроицкого района; 11 человек - жители Скадовского района; 5 человек - жители Чаплынского района;