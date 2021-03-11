В Запорожской области ожидается непогода: подробнее (3)

Верже 2021.03.11 17:22
11.03.2021
Сегодня, 11 марта, в акватории и побережье Азовского моря ожидается
штормовой ветер, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Высота
волн - 13-15 дм.
Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Такие погодные условия соответствуют I уровню опасности.
Также отмечается, что в Запорожье уже со субботы, 13 марта, ожидаются
затяжные дожди, и потепление, воздух прогреется до +11 градусов.
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