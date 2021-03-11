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В Запорожской области ожидается непогода: подробнее

В Запорожской области ожидается непогода: подробнее (3)

Верже 2021.03.11 17:22
11.03.2021 Сегодня, 11 марта, в акватории и побережье Азовского моря ожидается штормовой ветер, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Высота волн - 13-15 дм. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Запорожской области. Такие погодные условия соответствуют I уровню опасности. Также отмечается, что в Запорожье уже со субботы, 13 марта, ожидаются затяжные дожди, и потепление, воздух прогреется до +11 градусов.
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2021.03.12 (3)

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