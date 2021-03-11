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США не поставят ЕС вакцины AstraZeneca в ближайшее время - СМИ

США не поставят ЕС вакцины AstraZeneca в ближайшее время - СМИ (6)

УП Європейська правда 2021.03.11 19:33
Четверг, 11 марта 2021, 19:16 Вашингтон сообщил Европейскому Союзу, что ему не следует ожидать получения вакцины AstraZeneca американского производства в ближайшее время. Об этом агентству Reuters сообщили в четверг два источника в ЕС, пишет "Европейская правда". "США сказали, что у них нет возможности поставлять вакцины AstraZeneca в ЕС", - заявил высокопоставленный чиновник, имеющий непосредственное отношение к этим переговорам. Читайте также
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2021.03.12 (6)

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