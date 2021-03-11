США не поставят ЕС вакцины AstraZeneca в ближайшее время - СМИ (6)

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- Общественные организации хотят равного доступа для всех к неиспользованным дозам вакцин : Укринформ 03:17
- Вакцина против коронавирус Novavax, которая поступит в Украину, показала эффективность 96% : УНИАН 03:02
- США не будут поставлять ЕС вакцину AstraZeneca - Reuters : Українська правда 01:11
- 11.03.2021 10:50 За сутки от коронавируса привили почти 6 тысяч украинцев : Весь Харьков 01:10
- Novavax показала эффективность 96%: COVID-вакцину будут применять в Украине : Сегодня.ua 01:02
- Антиковид-вакцина Novavax, которую планируют применять в Украине, показала эффективность 96,4% : Страна.ua 00:32