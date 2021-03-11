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Фокус: Украина

Метели, мокрый снег и дождь. Погода в Украине резко ухудшится

Метели, мокрый снег и дождь. Погода в Украине резко ухудшится (7)

Новое Время 2021.03.11 12:47
11 марта, 12:15 Завтра погода в Украине испортится (Фото: crypto/flickr.com) Погода в Украине 12 марта резко испортится: атмосферный фронт принесет в большинство областей снег, мокрый снег, метели и налипание мокрого снега. По прогнозам синоптика Натальи Диденко, завтра на западе Украины пройдут дожди. В Харьковскую и Днепропетровскую области влажная воздушная масса дойдет поздно вечером или уже 13 марта.
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2021.03.12 (7)

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