В Ивано-Франковской области больными занято 84% коек с кислородом (36)

24 канал 2021.03.12 13:30

12 марта 2021 , 12:59 В Ивано-Франковской области больными занято 84% коек с кислородом / Getty Images В Ивано-Франковской области больными коронавирусной инфекцией занято 84% коек с кислородом, сообщила первая заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк на брифинге 12 марта. Источник: 24 канал Так, Ивано-Франковская область лидирует среди украинских регионов по количеству пациентов, находящихся в стационарах, загруженности больниц и