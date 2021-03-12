В Ивано-Франковской области больными занято 84% коек с кислородом (36)

2021.03.12 (36)2021.03.11 (12) →
- В Виннице ввели карантинные ограничения "красного" уровня - мэр : RegioNews 14:42
- "Это тревожная тенденция": в столичных больницах сейчас находится наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии : RUpor.info 14:42
- На Прикарпатье заняты уже 84% коек с доступом к кислороду - МОЗ : Судебно-юридическая газета 14:41
- "Заняты все реанимационные места", - мэр Винницы о критической ситуации с COVID-19 (видео) : Фокус 14:35
- Все реанимационные койки для пациентов с COVID-19 в Виннице заняты, медики падают с ног, - мэр. ВИДЕО : Цензор.Нет 14:32
- В больницах Киева сегодня находится наибольшее количество больных COVID-19 с начала пандемии : УНИАН 14:32
- Коронавирус в Виннице: мэр заявляет, что заняты все реанимационные койки : MY.UA 14:31
- В Ивано-Франковской области больными COVID-19 занято более 84% коек с кислородом, - МОЗ : #Буквы 14:20
- Коронавирус в Виннице: мэр заявляет, что заняты все реанимационные койки : Укринформ 14:17
- Минздрав обнародовал обновленное эпидзонирование : Матриця свободи 14:04
- Днепропетровская область может оказаться в красной карантинной зоне, - заявление : Первый Криворожский 14:03
- В больницах сегодня находится наибольшее количество больных COVID-19 с начала пандемии : УНИАН 14:02
- В больницах Киева находится наибольшее количество пациентов с COVID-19 с начала пандемии - Кличко : Новое Время 14:02
- Новые зоны карантина: 9 областей близки к "красной" : Город Х 13:40
- В больницах Киева находится наибольшее с начала пандемии количество заболевших COVID-19 - Кличко : Гордон 13:36
- На Прикарпатье заняты уже 84% коек с доступом к кислороду : Шиповник.ua 13:36
- На Прикарпатье заняты уже 84% коек с доступом к кислороду : ForUm 13:35
- Киев побил "рекорд" по госпитализациям больных COVID-19 от начала пандемии : APnews.com.ua 13:31
- В Ивано-Франковской области больными занято 84% коек с кислородом : 24 канал 13:30
- На Прикарпатье заняты уже 84% коек с доступом к кислороду, - МОЗ : НикВести 13:09
- Запорожскую область перевели обратно в "желтую" зону карантина : Наш Город Мелитополь 13:06
- В больницах находится наибольшее число заболевших с начала пандемии: в столице за минувшие сутки выявили почти 900 новых больных коронавирусом : 5 Канал 13:01
- На Прикарпатье занято 84% больничных коек для больных коронавирусом : Версии.com 12:53
- На Ивано-Франковщине занято 84% больничных коек для больных коронавирусом, - МОЗ : Еспресо TV 12:34
- В Ивано-Франковской области больными коронавирусом заняты 84% коек с доступом к кислороду : 5 Канал 12:31
- В Киеве - самое большое количество госпитализированных с начала пандемии коронавируса : КП в Украине 12:31
- В Киеве и семи областях Украины превышен допустимый уровень госпитализации пациентов с Covid-19 : Страна.ua 12:02
- Ивано-Франковская область лидирует по количеству госпитализаций с COVID-19 : MY.UA 12:01
- В Ивано-Франковске больными COVID-19 заняты 30 больниц, койки с кислородом заканчиваются : Obozrevatel 11:46
- На Прикарпатье койки с доступом к кислороду загружены более чем на 84% : Страна.ua 11:32
- Госпитализаций стало больше в четыре раза: в Ивано-Франковской области ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается : ТСН.ua 11:32
- Ивано-Франковская область лидирует по количеству госпитализаций с COVID-19 : Капитал 11:20
- Март, 12 в 10:40 Более 80% коек заполнены: эпидситуация в Ивано-Франковской области не улучшается : ICTV Факти 11:06
- Эпидзонирование Украины: четыре региона в "красной" зоне, 10 - в "оранжевой", в восьми - превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА : Цензор.Нет 11:02
- На Прикарпатье заняты уже 84% коек с доступом к кислороду - МОЗ : Українська правда 10:41
- С начала года количество госпитализаций с коронавирусом на Ивано-Франковщине возросло в 4 раза, загруженность коек - свыше 84%, - МОЗ : Цензор.Нет 10:32