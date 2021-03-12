"Шахтер" с разгромным счетом проиграл "Роме", - ФОТО (86)

2021.03.12 (86)2021.03.11 (190) →
- Луиш Каштру: В эпизоде со вторым голом Ромы был фол : Політична Думка 03:19
- ФОТО. Разгром на Стадио Олимпико. Фотогалерея матча Рома - Шахтер : Спорт.ua 02:39
- Паулу ФОНСЕКА: "В Украине будет тяжело" : Спорт.ua 02:39
- Луиш КАШТРУ: "Результат совершенно не показывает того, что было" : Спорт.ua 02:39
- В Украине будет тяжело : ФК Шахтер 02:35
- Каштру: Мы имели моменты, но Рома убила игру за 4 минуты : Football.ua 02:35
- "Рома" - "Шахтер". Фонсека разбирается с бывшей - Рома легко громит Шахтер. Лига Европы : World News 02:28
- "Рома" - "Шахтер": послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки : Footboom.com 02:05
- Рома - Шахтер: определились худший и лучший игроки "горняков" по данным Whoscored : Футбол 24 02:05
- Джанлука Манчини: "Кое-что изменили после поражения от "Милана" : Footboom.com 02:05
- "Шахтёр" и "Динамо" проиграли первые игры 1/8 финала Лиги Европы : Страна.ua 02:02
- Рома слабенькая по сути: реакция соцсетей на разгромное поражение Шахтера : iSport.ua 01:45
- "Рома" нанесла разгромное поражение "Шахтеру" в Лиге Европы : ПрессОрг24 01:40
- Матвиенко: Соперник хорошо нас изучил : Bigmir)net СПОРТ 01:39
- "Шахтер" проиграл "Роме" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА : GlavPost.Com 01:38
- Стефан Эль-Шаарави: "Результат первого матча с "Шахтером" вселяет в нас уверенность" : Footboom.com 01:35
- Сергей Кравченко: "Катастрофы не случилось, я и до матча говорил, что "Рома" - фаворит" : Footboom.com 01:35
- Витао - худший игрок Шахтера в матче против Ромы по версии Whoscored : Football.ua 01:35
- Луиш Каштру: "Рома" убила игру за четыре минуты" : Footboom.com 01:35
- Шахтер - Рома: средняя команда обыграла соперника ниже уровнем : Телеканал Футбол 01:35
- Рома - Шахтер: отчет о матче : ФК Шахтер 01:35
- Рома - Шахтер: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки : Футбол 24 01:35
- Каштру: "Мы создавали, но не смогли забить" : Футбольный Клуб 01:35
- "Рома" - "Шахтер" 3:0. Знание - сила : Footboom.com 01:35
- Луиш Каштру: Мы прекрасно знаем, что этап состоит из двух игр : Телеканал Футбол 01:35
- "Рома" нанесла разгромное поражение "Шахтеру" в Лиге Европы : DailyUA 01:24
- Тайсон и Додо - лучшие игроки "Шахтера" в матче с "Ромой" по версии WhoScored : Tribuna.com Украина 01:17
- Каштру: Результат очень несправедлив. Рома убила игру за четыре минуты : UA-Футбол 01:14
- Каштру: "Рома убила Шахтер за четыре минуты" : Sportarena.com 01:13
- Наверное, все… Шахтер и Динамо уже после первых матчей 1/8 финала практически потеряли шансы на выход в четвертьфинал ЛЕ : Pravda Football 01:12
- Исмаили: Нам фактически не давали играть : Bigmir)net Новости 01:09
- Матвиенко: Соперник хорошо нас изучил : Bigmir)net Новости 01:09
- Фонсека: Были уверены, что Шахтер не будет сидеть в защите : Bigmir)net Новости 01:09
- "Шахтер" проиграл "Роме" с разгромным счетом : Гордон 01:06
- "Шахтер" с разгромным счетом проиграл "Роме", - ФОТО : 62.ua 01:06
- Рома - Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру : Футбол 24 01:05
- "Нам не давали играть": что случилось с "Шахтером" в Риме и кто виноват в первом мяче : Сегодня.ua 01:02
- Рома - Шахтер 3:0. Онлайн-трансляция матча ЛЕ : Ukr-Today.com 00:50
- Лига Европы: Шахтер разгромно проиграл в логове "волков" : УНИАН 00:47
- Каштру прокомментировал разгром "Шахтера" в Лиге Европы : Obozrevatel 00:46
- Шахтер разгромно проиграл Роме в Италии : iSport.ua 00:45
- Витао - худший игрок матча Шахтер - Рома по версии WhoScored : iSport.ua 00:45
- Шахтер крупно проиграл Роме на Стадио Олимпико: смотреть голы : Террикон 00:44
- Луиш Каштру: В эпизоде со вторым голом Ромы был фол : Террикон 00:44
- Рома - Шахтер - 3:0. Фонсека перехитрил Каштру. Видео голов и обзор матча : Спорт.ua 00:39