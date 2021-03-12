"Шахтер" с разгромным счетом проиграл "Роме", - ФОТО (86)

62.ua 2021.03.12 01:06

Роман Кальмиусский редактор В четверг, 11 марта, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы в Риме "Шахтер" играл с "Ромой". На 23-й минуте после вброса итальянцами аута Мхитарян отдал в касание на Педро, а испанец отдал точный пас на Пеллегрини, который выйдя на один с Трубиным, отправляет мяч в левый угол ворот "горняков" - 1:0. Через пять минут дончане могли сравнять счет.