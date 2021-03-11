В Дании приостановили использование вакцины компании AstraZeneca (14)

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- Норвегия и Дания приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca : Муниципальная газета 00:59
- Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca : Криминальная Украина и Россия 00:48
- AstraZeneca заверила в безопасности вакцины на фоне отказов от нее в ЕС : Bigmir)net Новости 00:39
- AstraZeneca заверила в безопасности вакцины на фоне отказов от нее в ЕС : MY.UA 00:01
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