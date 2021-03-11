В Дании приостановили использование вакцины компании AstraZeneca (14)

Главное 2021.03.11 19:06

11 марта 2021 18:47 Регулятор в сфере здравоохранения Дании приостановил на 14 дней применение вакцины против COVID-19, производства AstraZeneca, после сообщений о том, что у некоторых пациентов после прививки наблюдалось образования сгустков крови. "Мы и Датское медицинское агентство должны отреагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах как в Дании, так и в других европейских странах", - заявил директор Датского управления по