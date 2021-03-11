Путин пока не планирует встречаться с Зеленским - Песков (1)

Depo 2021.03.11 13:33
Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с украинским
лидером Владимиром Зеленским
Кристина Макогон Журналист ленты новостей
11 марта 2021 12:52
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Depo.ua со
ссылкой на "Газета.ру".
В то же время, в Кремле не исключают, что телефонные разговоры между
президентами могут состояться.
"Что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо
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