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Путин пока не планирует встречаться с Зеленским - Песков

Путин пока не планирует встречаться с Зеленским - Песков (1)

Depo 2021.03.11 13:33
Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским Кристина Макогон Журналист ленты новостей 11 марта 2021 12:52 Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Depo.ua со ссылкой на "Газета.ру". В то же время, в Кремле не исключают, что телефонные разговоры между президентами могут состояться. "Что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо
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2021.03.12 (1)

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