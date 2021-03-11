Путин пока не планирует встречаться с Зеленским - Песков (1)

Depo 2021.03.11 13:33

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским Кристина Макогон Журналист ленты новостей 11 марта 2021 12:52 Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Depo.ua со ссылкой на "Газета.ру". В то же время, в Кремле не исключают, что телефонные разговоры между президентами могут состояться. "Что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо