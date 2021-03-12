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Суд открыл производство относительно противоправной деятельности и запрета "Партии Шария"

Суд открыл производство относительно противоправной деятельности и запрета "Партии Шария" (1)

QHA Кримські новини 2021.03.11 18:25
Тетяна Нікішина 11 марта 2021, 17:29 Министерство юстиции Украины обратилось в Окружной админсуд Киева (ОАСК) с иском о противоправной деятельности "Партии Шария" и запрете ее деятельности. Сегодня, 11 марта, ОАСК открыл производство. Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года, о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность
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2021.03.12 (1)

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