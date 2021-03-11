У берегов Румынии затонуло судно с украинскими моряками, есть погибшие (7)

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- Румынская компания сообщила о прекращении поисков пропавшего моряка в Черном море : DailyUA 03:25
- Румынская компания сообщила о прекращении поисков пропавшего моряка в Черном море : Українські національні новини 03:02
- 11.03.2021 15:45 Крушение сухогруза: 10 украинцев спасены : Весь Харьков 01:10
- Авария украинского судна: моряков доставят в Констанцу, состояние женщины ухудшилось : NewsMir.info 01:08
- Март, 12 в 1:03 Авария украинского судна: моряков доставят в Констанцу, состояние женщины ухудшилось : ICTV Факти 01:06
- В Черном море затонуло судно с украинским экипажем : Культурометр Одессы 00:19
- Крушение судна у берегов Румынии: спасенных украинских моряков доставят в Констанцу : NewsOne 00:09