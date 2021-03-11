У берегов Румынии затонуло судно с украинскими моряками, есть погибшие (7)

Антифашист 2021.03.11 13:11

11.03.21 antifa В Чёрном море у берегов Румынии затонуло судно "Волго-Балт 179" с 13 украинскими моряками на борту. Два человека погибли, судьба одного члена экипажа остаётся неизвестной. Об этом сообщила компания Grup Servicii Petroliere, которая участвует в спасательной операции. Сообщается, что сигнал SOS с теплохода "Волго Балт 179" был получен судном GSP Falcon в 04:40 утра.