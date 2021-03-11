Разоблачена масштабная схема с топливом - СБУ (1)

Новости Ю 2021.03.11 19:23

Сегодня, 17:15 Фото: gp.gov.ua Обыски идут на объектах сети АЗС Glusco По всей Украине проходят более 140 обысков по делу о торговле топливом. Убытки госбюджету оцениваются в 240 миллионов. СБУ разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через обширную сеть АЗС на территории Украины, заявляет пресс-служба ведомства в четверг, 11 марта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн