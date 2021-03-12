12.03.2021 в 14:48 В правительстве Китая отреагировали на решение Украины национализировать "Мотор Сич" (59)

InfoResist.org 2021.03.12 15:00

InfoResist Китай потребовал от Украины защитить интересы китайских бизнесменов, которые инвестировали в предприятие "Мотор Сич". Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, передает Sina . По его словам, Украина должна защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решать связанные с этим вопросы.