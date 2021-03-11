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Фокус: Украина

СНБО поручил СБУ разобраться с нардепами, которые ратифицировали Харьковские соглашения (5)

Парламент.UA 2021.03.11 18:11
Их хотят привлечь к ответственности за государственную измену Автор: Валерия Пепеля 11 марта, 17:27 СНБО считает целесообразным привлечь к ответственности 236 депутатов, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. В апреле 2010 года именно голоса нардепов за ратификацию пребывания российского флота в Крыму создали почву для захвата полуострова, считают в СНБО.
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2021.03.12 (5)

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