СНБО поручил СБУ разобраться с нардепами, которые ратифицировали Харьковские соглашения (5)

Парламент.UA 2021.03.11 18:11

Их хотят привлечь к ответственности за государственную измену Автор: Валерия Пепеля 11 марта, 17:27 СНБО считает целесообразным привлечь к ответственности 236 депутатов, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. В апреле 2010 года именно голоса нардепов за ратификацию пребывания российского флота в Крыму создали почву для захвата полуострова, считают в СНБО.