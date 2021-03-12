Апелляция ВАКС оставила экс-топ-менеджеру "ПриватБанка" стражу с залогом (38)

ZN,UA 2021.03.12 11:47

12 марта, 2021, 11:16 Яценко отказали в жалобе на эту меру. © КМЕС Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю председателя правления "ПриватБанка" времен Коломойского Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн. Яценко полностью отказали в жалобе на это мероприятие. Напомним, что Яценко подозревают в выводе вместе с сообщниками из