Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Апелляция ВАКС оставила экс-топ-менеджеру "ПриватБанка" стражу с залогом (38)

ZN,UA 2021.03.12 11:47
12 марта, 2021, 11:16 Яценко отказали в жалобе на эту меру. © КМЕС Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю председателя правления "ПриватБанка" времен Коломойского Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн. Яценко полностью отказали в жалобе на это мероприятие. Напомним, что Яценко подозревают в выводе вместе с сообщниками из
ЯЦЕНКО, ПРИВАТБАНК, ЗАДЕРЖАНИЕ, ТОП, УЛЬЯНОВКА, ДЕТЕКТИВ, Яценко, Дубилет, Машевка агро альянс, Ульяновка агро, Эстейт сити, Финтех бэнд, Эйси диси процессинг, Украина
2021.03.12 (38)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021