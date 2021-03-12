В Киеве горел дом престарелых (86)

Слово і Діло 2021.03.12 10:43

12 марта 2021, 10:38 В пятницу, 12 марта, в Киеве произошел пожар в доме престарелых. Из здания эвакуировали 80 человек. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло утром в 5:51 в Подольском районе столицы. Загорелась кровля дома для престарелых "Серебряный век". Пожар удалось локализовать в 6:55, ликвидировать - в 7:17. "На объекте находилось 65 человек пожилого возраста.