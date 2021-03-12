В Киеве горел дом престарелых (86)

- Киев: пожар в доме престарелых : На пенсии 15:05
- По факту пожара в доме престарелых в Киеве открыли дело : РБК-Україна 14:46
- В Киеве тушили дом престарелых: эвакуировали 80 человек : Измаил вечерний 14:46
- В Киеве спасатели полтора часа тушили дом престарелых, эвакуированы 80 человек : RUpor.info 14:42
- Пожар в киевском доме престарелых: КГГА сообщила о выявленных в феврале десятках нарушений : Еспресо TV 14:34
- В столичном доме престарелых до пожара было обнаружено более 40 нарушений : DailyUA 14:25
- В Киеве горел частный дом престарелых : Нова Влада 14:10
- В киевском доме престарелых до пожара обнаружили 42 нарушения : Укринформ 13:47
- Пожар в доме престарелых в Киеве: до инцидента было выявлено 42 нарушения : RegioNews 13:42
- В Киеве горел частный дом престарелых : Hubs 13:40
- В столичном доме престарелых до пожара было обнаружено более 40 нарушений : ПрессОрг24 13:40
- В Киеве тушили дом престарелых: эвакуировали 80 человек : From-UA.com 13:35
- В столичном доме престарелых до пожара было обнаружено более 40 нарушений : Українські національні новини 13:33
- В Киеве горел частный дом престарелых с 80 людьми внутри : Kiev24 12:56
- В Киеве горел частный дом престарелых с 80 людьми внутри (ФОТО) : Новости Киева 12:54
- В доме престарелых в Киеве произошел пожар, эвакуированы 80 человек : Izmail.es 12:53
- В Киеве произошел пожар в частном доме для престарелых : Електронні Вісті 12:45
- В Киеве горел частный дом престарелых с 80 людьми внутри (ФОТО) : Дело.ua 12:33
- Пожар в столичном доме престарелых потушили : Укринформ 12:32
- Пожар в столичном доме престарелых потушили : MY.UA 12:31
- В Киеве произошел пожар в доме престарелых: эвакуированы 80 человек : Днепр Час 12:29
- В Киеве горел дом престарелых, полиция открыла дело : Новое Время 12:17
- В Киеве из-за пожара в доме престарелых эвакуировали 80 человек : Власти.нет 12:16
- Пожар в доме престарелых в Киеве: полиция возбудила дело : RegioNews 12:12
- В Киеве произошел пожар в частном доме для престарелых : Новости Киева 11:54
- В Киеве произошел пожар в частном доме для престарелых : ZN,UA 11:47
- В Киеве в доме престарелых произошел пожар. Подробности ГСЧС : Hyser 11:41
- В Киеве произошел пожар в доме престарелых : Судебно-юридическая газета 11:41
- В Киеве загорелась крыша дома престарелых : Hronika.info 11:40
- В Киеве горел дом престарелых : World News 11:27
- В Киеве горел дом престарелых - спасатели эвакуировали 80 человек : Матриця свободи 11:04
- Возбуждено уголовное производство по факту пожара в доме престарелых в Киеве, - Нацполиция (обновлено) : Цензор.Нет 11:02
- В Киеве горел дом престарелых : Слово і Діло 10:43
- В Киеве горел дом престарелых: с этажей эвакуировали 65 подопечных : ПрессОрг24 10:40
- В Киеве ночью произошел пожар в доме престарелых: эвакуировали 80 человек : NewsOne 10:39
- Эвакуированы 80 человек: в Киеве произошел пожар в доме престарелых : MIGnews.com.ua 10:38
- В Киеве горел дом престарелых : Хвиля 10:36
- Полиция начала расследование из-за пожара в доме престарелых в Киеве : APnews.com.ua 10:31
- В Киеве горел дом престарелых : Досье 10:28
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- В Киеве пожар в доме престарелых: эвакуированы 80 человек : Mk.Mk.Ua 10:12
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