YouTube обозначил пропагандистский российский фильм о Крыме как потенциально неприемлемый. Большая его часть - интервью Путина (39)

Бабель 2021.03.12 11:45

Виктория Мартынюк 11:27, 12 марта 2021 Видеохостинг YouTube установил двойное предупреждение на пропагандистский фильм об оккупации Крыма российского телеведущего Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину". Перед просмотром фильма появляется плашка "Это видео может быть неприемлемым для некоторых зрителей" (This video may be inappropriate for some users). Затем, если пользователь соглашается продолжить просмотр, появляется еще