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В Тернополе за нарушение карантина будут отключать воду и отопление (54)

Сегодня.ua 2021.03.12 15:02
12 марта, 14:52 Мария Дмитренко Коммунальные службы уже получили соответствующее распоряжение В Тернополе будут отключать воду и свет в заведениях, где нарушают карантин. Об этом во время брифинга сообщил мэр города Сергей Надал. По его словам, коммунальные службы уже получили соответствующее распоряжение. Мэр пояснил, что в последнее время от контролирующих органов поступают сообщения о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования.
ТЕРНОПОЛЬ, КАРАНТИН, ЗАВЕДЕНИЕ, ВОДА, ИНФЕКЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, Надал, Украина

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