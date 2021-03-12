В Тернополе за нарушение карантина будут отключать воду и отопление (54)

Сегодня.ua 2021.03.12 15:02

12 марта, 14:52 Мария Дмитренко Коммунальные службы уже получили соответствующее распоряжение В Тернополе будут отключать воду и свет в заведениях, где нарушают карантин. Об этом во время брифинга сообщил мэр города Сергей Надал. По его словам, коммунальные службы уже получили соответствующее распоряжение. Мэр пояснил, что в последнее время от контролирующих органов поступают сообщения о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования.