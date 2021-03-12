В Тернополе за нарушение карантина будут отключать воду и отопление (54)

- В Тернополе нарушителям карантина будут отключать отопление, воду и свет : Вести.ua 15:16
- Мэр Тернополя пригрозил отключить воду и отопление развлекательным заведениям, которые нарушают карантин : Громадське телебачення 15:06
- В Тернополе за нарушение карантина будут отключать воду и отопление : Сегодня.ua 15:02
- Мэр Тернополя грозит отключать воду и отопление за нарушение карантина : Вибори в Україні та світі 14:16
- Мэр Тернополя пригрозил отключением воды и отопления за нарушение карантина : Медіаплатформа "НАШ" 14:09
- Мэр Тернополя пригрозил отключать заведениям воду и тепло за нарушение карантина : БизнесЦензор 14:02
- Развлекательным заведениям в Тернополе будут отключать воду и отопление за нарушение карантина : Версии.com 13:53
- Карантин в Украине: что обещают нарушителям в Тернополе : UA.news 13:49
- Мэр Тернополя пригрозил отключением воды и отопления за нарушение карантина : Obozrevatel 13:46
- Мэр Тернополя пригрозил развлекательным заведениям отключением отопления и воды за нарушение карантина : Бабель 13:45
- Развлекательным заведениям в Тернополе будут отключать воду и отопление за нарушение карантина - мэр : ПрессОрг24 13:40
- В Тернополе будут отключать воду и отопление за нарушение карантина : Lenta.ua 13:38
- Глава Тернополя угрожает отключить заведениям воду и тепло за нарушение карантина : 5 Канал 13:31
- Отключат воду и электричество за нарушение карантина: мэр Тернополя пригрозил заведениям : 24 канал 13:30
- В Тернополе будут отключать воду и отопление за нарушение карантина : Realist.online 13:26
- Развлекательным заведениям в Тернополе будут отключать воду и отопление за нарушение карантина - мэр : DailyUA 13:25
- Мэр Тернополя пригрозил отключить воду и отопление нарушающим карантин ночным заведениям : Местные вести 13:17
- В "оранжевом" Тернополе отрежут воду и отопление заведениям-нарушителям карантина : Online.ua 13:15
- В Тернополе нарушителям карантина будут отключать воду и тепло : NewsOne 13:10
- Мэр Тернополя пригрозил оставить без воды и электричества заведения, которые не соблюдают карантин : НикВести 13:09
- Мэр Тернополя пригрозил отключениями воды и отопления заведениям - нарушителям карантина : Еспресо TV 13:04
- Мэр Тернополя пригрозил отключать воду и тепло заведениям за нарушение карантина : БизнесЦензор 13:02
- 12.03.2021 в 12:55 Власти Тернополя пригрозили заведениям-нарушителям карантина отключать воду и отопление : InfoResist.org 13:00
- Развлекательным заведениям в Тернополе будут отключать воду и отопление за нарушение карантина - мэр : Українські національні новини 12:48
- В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях-нарушителях карантина : From-UA.com 12:35
- За нарушение карантина развекательным учреждениям Тернополя будут отключать воду и тепло : БизнесЦензор 12:32
- Мэр Тернополя пригрозил отключить воду и отопление нарушающим карантин ночным заведениям : Страна.ua 12:32
- Заведениям Тернополя, которые нарушат карантин, отключат воду и отопление, - мэр города : 112.ua 12:30
- Ночным клубам в Тернополе будут отключать воду и отопление за нарушение карантина : Капитал 12:20
- 11:57 12.03.2021 Развлекательным учреждениям в Тернополе будут отключать воду и отопление за нарушение карантина - мэр : Интерфакс-Україна 12:15
- Мэр Тернополя грозит отключить заведениям воду и тепло за нарушение карантина : Слово і Діло 12:13
- Сегодня, 11:48 В Тернополе заведения, нарушающие карантин, отключат от водо- и теплоснабжения : ReplyUA.net 12:12
- Будут отключать воду и отопление: кого коснутся новые ограничения на карантине : Politeka 12:11
- В Тернополе заведениям, нарушающие карантинные требования, могут отключить все коммуникации : Парламент.UA 12:10
- В Тернополе нарушителям карантина будут отключать воду и тепло : Bigmir)net Новости 12:09
- В Тернополе заведениям-нарушителям карантина будут отключать воду и отопление : ЛІГАБізнесІнформ 12:08
- В Тернополе заведениям, которые не соблюдают карантин, будут отключать воду и тепло : ZN,UA 11:47
- Заведениям-нарушителям карантина в Тернополе будут отключать отопление и воду : РепортерUA 11:42
- В заведениях Тернополя, которые нарушают карантин, будут отключать воду и отопление - Надал : RegioNews 11:42
- В Тернополе хотят отключать воду и отопление заведениям, нарушающим карантин : Гордон 11:36
- Мэр Тернополя решил применить пытки к заведениям, не соблюдающим карантин : DsNews 11:33
- Мэр Тернополя пригрозил отключением воды и отопления заведениям, которые нарушают карантин : Новое Время 11:17