Судьи КСУ назначили помощниками жен и родственников своих коллег - "Схемы" (32)

- 15:02 12.03.2021 Судьи КСУ назначали своими помощникам жен и родственников своих коллег - "Схемы" : Петр и Мазепа 15:10
- Судьи КСУ берут в помощники жен и родственников своих же коллег - "Схемы" : Факты 15:04
- Судьи Конституционного суда назначают своими помощниками родственников коллег, - "Схемы" : Преступности.нет 14:18
- Судьи КСУ назначили помощниками жен и родственников своих коллег - "Схемы" : Парламент.UA 14:11
- 12.03.2021 Только что! Судьи в панике, правду "слито" - кумовство самого высокого уровня. Зеленский в ярости: "прилетит" каждому : Корупція Інфо 13:51
- Судей Конституционного суда заподозрили в кумовстве : Lenta.ua 13:38
- Судьи КСУ вне конкурса берут себе в помощники жен и родственников своих же коллег - "Схемы" : Громадське телебачення 13:36
- Судьи КСУ набирают в помощники родственников своих коллег вне конкурса, - "Схемы" : DsNews 13:33
- Дочери, невестки и жены: судьи КСУ берут в помощники родственников своих же коллег - журналистское расследование : 5 Канал 13:31
- 12.03.2021 в 13:27 Помощниками судей КСУ работают их жены и родственники коллег : InfoResist.org 13:30
- Судьи КСУ назначали своими помощниками и консультантами жен и родственников своих коллег - "Схемы" : NNS Никополь 13:23
- Судьи КС взяли помощниками своих жен и родственников коллег : ОРД 13:16
- Судьи КСУ назначают вне конкурса в помощники родственников своих коллег, - "Схемы" : Еспресо TV 13:04
- Судьи КСУ назначили себе в помощники жен и родственников коллег - "Схемы" (видео) : УНИАН 13:02
- Судьи КСУ назначили помощниками жен и родственников своих коллег - "Схемы" : TK Media 12:46
- Судьи КСУ устраивают к себе жен и дочерей своих же коллег: СМИ узнали имена : Гуру.ua 12:40
- Судьи КСУ брали в помощники жен и родственников своих же коллег - расследование "Схем" : Гордон 12:36
- Судьи КСУ назначают помощниками жен и родственников своих же коллег - СМИ : Gazeta.ua 12:35
- Судьи КСУ назначают помощниками жен и родственников своих коллег, - СМИ : Depo 12:33
- Судьи КСУ устраивают к себе жен и дочерей своих же коллег: СМИ узнали имена : Сегодня.ua 12:32
- В КСУ помощниками работают жены и родственники судей - расследование : Obozrevatel 12:16
- Судьи КСУ назначают помощниками жен и родственников коллег : Олигарх Медиа 12:14
- Судьи КС приняли в помощники жен и родственников коллег - СМИ : Слово і Діло 12:13
- Очередной скандал в КСУ: судьи назначали помощниками родственников коллег : RegioNews 12:12
- Судьи КСУ берут в помощники жен и родственников своих же коллег : Николаевский центр журналистских расследований 12:09
- Судьи КС назначили своими помощницами жен и родственников своих коллег : Waves-ua 12:00
- Кумовство в КСУ: судьи назначают помощниками жен и родственников коллег - "Схемы" : 24 канал 12:00
- СМИ: Судьи КСУ назначили своими помощниками родственников своих коллег : СтопКор 11:43
- Судьи КС назначили помощницами жен и родственников своих коллег - "Схемы" : Українська правда 11:11
- Судейское кумовство: судьи КСУ назначают помощниками родственников своих коллег - Схемы : Новое Время 11:02