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Судьи КСУ назначили помощниками жен и родственников своих коллег - "Схемы" (32)

Парламент.UA 2021.03.12 14:11
Журналисты разоблачили кумовство в КСУ Автор: Алена Кудревич 12 марта, 13:49 Судьи Конституционного суда назначили своими помощниками и научными консультантами жен и родственников своих же коллег - других действующих или бывших судей КСУ. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы". Журналисты выяснили, что у судьи Александра Литвинова с декабря 2018 года помощницей работает Юлия Касминина, которая является дочерью действующего
СУДЬЯ, ПОМОЩНИЦА, КОЛЛЕГА, ФЕДОРЕНКО, РОДСТВЕННИК, КРИВЕНКО, Кривенко, Литвинов, Касминин, Шаптала, Гультая, Шевчук, Домбровский, Тупицкий, Украина

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