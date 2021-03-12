Судьи КСУ назначили помощниками жен и родственников своих коллег - "Схемы" (32)

Парламент.UA 2021.03.12 14:11

Журналисты разоблачили кумовство в КСУ Автор: Алена Кудревич 12 марта, 13:49 Судьи Конституционного суда назначили своими помощниками и научными консультантами жен и родственников своих же коллег - других действующих или бывших судей КСУ. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы". Журналисты выяснили, что у судьи Александра Литвинова с декабря 2018 года помощницей работает Юлия Касминина, которая является дочерью действующего