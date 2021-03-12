Лещенко рассказал о покупке сыном Ахметова "дворца" в Швейцарии (35)

Главред 2021.03.12 13:06

12 марта 2021, 12:54 Старший сын Рината Ахметова стал обладателем недвижимости на берегу Женевского озера за 60 миллионов франков. Ринат Ахметов / УНИАН Богатейший украинец Ринат Ахметова купил для своего сына Дамира виллу в пригороде швейцарской Женевы в конце 2020 года. Стоимость покупки - 60 миллионов франков или 2 миллиарда гривен, рассказал член набсовета Укрзализныци Сергей Лещенко в материале, опубликованном на YouTube.