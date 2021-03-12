Командующий Воздушных сил ВСУ заявил о планах получить истребители F-35 (42)

- Украина вооружится американскими истребителями F-35 - командующий ВС : Главред 15:06
- Украина рассчитывает получить американские истребители F-35 : ForUm 15:05
- Украина рассчитывает усилить свою авиацию американскими F-15 : УП: Економічна правда 15:04
- Воздушные силы хотят взять на вооружение американские F-35 : Waves-ua 15:00
- Украина рассчитывает получить современные американские истребители F-35 : УНИАН 14:47
- Воздушные силы планируют взять на вооружение F-35 : Власти.нет 14:46
- Воздушные силы ВСУ пополнят американские самолеты F-15 и F-35 : Винница Реал 14:41
- Украина рассчитывает усилить свою авиацию американскими F-15 : Українська правда 14:41
- 14:28 12/03/2021 В ВСУ заявили о желании купить американские F-35 : ГолосUA 14:36
- Командующий ВВС Украины заявил, что войска могут получить американские F-15 и F-35 : Экономика.com.ua 14:30
- Воздушные силы планируют взять на вооружение F-35 : Вибори в Україні та світі 14:16
- Украина планирует взять на вооружение американские F-15 : Слово і Діло 14:13
- Украина получит истребители-бомбардировщики пятого поколения, - командующий ВВС : НикВести 14:09
- Командующий Воздушных сил ВСУ заявил о планах получить истребители F-35 : Depo 14:03
- Украинские войска планируют получить американские истребители F-15 и F-35 - Командующий Воздушных сил ВСУ : ТСН.ua 14:02
- Воздушные силы Украины хотят получить американские истребители F-15 : 24 канал 14:00
- Воздушные силы планируют взять на вооружение F-35 : SiteUA 13:59
- Украина хочет получить американские истребители F-15 : Версии.com 13:53
- Воздушные силы планируют взять на вооружение F-35 : Ukr-Today.com 13:50
- Украине нужны истребители F-15 или F-35, - командующий ВВС : Bigmir)net Новости 13:39
- Украина хочет получить американские истребители F-15 : Шиповник.ua 13:36
- В ВВС представили стратегию развития боевой авиации до 2035 года: рассматривают замену самолетов шведскими "грипенами" или американскими F-15 : Еспресо TV 13:34
- 12 марта 2021, 13:22 Украина может получить новые самолеты поколения 4++ - командующий ВВС Дроздов : Dialog.ua 13:33
- Украина надеется получить американские истребители F-15 : ZN,UA 13:17
- Воздушные силы ВСУ хотят "пересесть" с МиГ на американские истребители F-15 и F-35 : Новое Время 13:17
- Сегодня, 13:07 Украина намерена получить из США истребители F-15 : ReplyUA.net 13:12
- В Украину приедет партия американских боевых истребителей : Подробности.ua 13:11
- Украина планирует получить американские истребители F-15 : Аргументы и Факты Украина 13:10
- Воздушные силы ВСУ в ходе перевооружения планируют получить американские истребители F-15 и F-35, - командующий ВВС Дроздов : Newzz.in.ua 13:08
- Американские истребители F-15 хочет получить Украина : 7Днів.info 13:06
- Украинские ВВС могут получить новые самолеты : Gazeta.ua 13:06
- ВСУ хочет получить американские истребители F-15 : Главное 13:05
- Воздушные силы ВСУ планируют получить истребители F-15 и F-35 : DsNews 13:03
- В ВВС Украины хотят получить американские истребители F-35 : MY.UA 12:46
- Минобороны хочет взять на вооружение американские истребители F-15 : СтопКор 12:43
- Украина намерена приобрести американские истребители F-15 : Lenta.ua 12:38
- В ВВС Украины хотят получить американские истребители F-35 (видео) : Фокус 12:35
- Воздушные силы ВСУ в ходе перевооружения планируют получить американские истребители F-15 и F-35, - командующий ВВС Дроздов. ВИДЕО : Цензор.Нет 12:32
- Украина хочет получить американские истребители F-15 : РБК-Україна 12:31
- Командующий ВВС Украины заявил, что войска могут получить американские F-15 и F-35 : ЛІГАБізнесІнформ 11:38