Командующий Воздушных сил ВСУ заявил о планах получить истребители F-35 (42)

Depo 2021.03.12 14:03

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Дроздов представил народным депутатам Визию Воздушных сил-2035 Михаил Хомченко Журналист отдела новостей 12 марта 2021 13:31 Фото: Lockheed Martin Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Милитарный. В ходе презентации Сергей Дроздов озвучил новые подробности относительно ожиданий военных летчиков, которые не фигурировали в обнародованном варианте Визии.