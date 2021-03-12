Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав защитников Украины (28)

Українська правда 2021.03.12 14:41

Пятница, 12 марта 2021, 14:19 Фото ОПУ Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. Источник: сайт Офиса президента со ссылкой на указ N 93/2021 от 12 марта Дословно: "Решение о создании этого совещательного органа было принято Владимиром Зеленским с учетом социального напряжения и запроса общества на