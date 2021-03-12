Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав защитников Украины (28)

- Президент образовал Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод лиц, участвовавших в защите Украины : Vector News 15:16
- Президент образовал Консультативный совет по обеспечению прав защитников Украины : UATV 15:15
- Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав защитников Украины : Слово і Діло 15:13
- Президент создал совет по вопросам обеспечения прав лиц, защищавших Украину : Парламент.UA 15:10
- Зеленский создал консультативный совет, который должен отстаивать права защитников Украины : Громадське телебачення 15:06
- Ветеранов АТО защитят от несправедливых приговоров: новое решение Зеленского : Сегодня.ua 15:02
- Президент создал Консультативный совет для обеспечения прав защитников : 24 канал 15:00
- Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав защитников Украины : Версии.com 14:53
- Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод лиц, которые защищали Украину : Українські національні новини 14:48
- Президент создал Консультативный совет по обеспечению прав и свобод лиц, участвовавших в защите Украины : Харківська ОДА 14:48
- Президент создал Консультативный совет по обеспечению прав и свобод лиц, участвовавших в защите Украины : Харківська ОДА 14:48
- Зеленский создал новый орган для помощи защитникам Украины : Obozrevatel 14:46
- Зеленский создал спецорган для обеспечения прав защитников Украины : Вести.ua 14:45
- Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав защитников Украины : Українська правда 14:41
- Зеленский создал совет по защите ветеранов АТО : Bigmir)net Новости 14:39
- В Украине создали Консультативный совет по обеспечению прав защитников Украины : ForUm 14:35
- Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины : DsNews 14:34
- Зеленский создал совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины : Дело.ua 14:33
- Защита прав защитников Украины: Что за Консультативный совет создал Зеленский : Depo 14:33
- Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины : Цензор.Нет 14:32
- Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав и свобод защитников Украины : КП в Украине 14:31
- Президент образовал Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод лиц, участвовавших в защите Украины : Президент України 14:30
- 14:02 12.03.2021 Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав и свобод защитников Украины : Интерфакс-Україна 14:16
- 12.03.2021 в 14:04 Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав и свобод защитников Украины : InfoResist.org 14:15
- Президент создал Консультативный совет по обеспечению прав защитников Украины : Lenta.ua 14:08
- Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав защитников Украины : РБК-Україна 14:01