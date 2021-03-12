За сутки на Донетчине почти 500 новых случаев коронавируса (2)

Status Quo 2021.03.12 19:14

12.03.2021, 18:46 За прошедшие сутки, 11 марта, в Донецкой области выявили еще 499 больных коронавирусом, среди которых 27 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко. Так, 151 новый случай заболевания подтвердился в Мариупольской и Краматорской ОТГ, 54 в Славянской, 24 в Торецкой, 17 в Николаевской, 15 в Угледарской, 14 в Константиновской, по десять в Лиманской и Соледарской