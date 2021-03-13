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Украина четвертая в Европе по количеству новых случаев COVID

Украина четвертая в Европе по количеству новых случаев COVID (7)

Українська правда 2021.03.13 00:41
Суббота, 13 марта 2021, 00:30 За прошедшие сутки в странах Европы зарегистрировали более 100 000 заражений COVID-19. Источник: сайт Worldometers Детали: В мире за последние сутки подтверждено 454 847 новых случаев заражения коронавирусом, в частности 179 481 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Франция Польша и Украина.
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2021.03.13 (7)

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