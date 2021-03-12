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Фокус: Украина

- 12 марта 2021 10:11 Вакцинация вне очереди в Украине: Ляшко объяснил, кто может получить прививку

- 12 марта 2021 10:11 Вакцинация вне очереди в Украине: Ляшко объяснил, кто может получить прививку (5)

EconomistUA 2021.03.12 15:32
Приказом Министра здравоохранения в начале марта внесены изменения в Дорожную карту вакцинации. Это позволило популяризировать прививки против коронавируса путем вакцинации публичных и известных людей остаточными дозами имеющихся препаратов, образующиеся во время выездных мобильных сессий. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он объяснил, что вакцина CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных
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2021.03.13 (5)

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