- 12 марта 2021 10:11 Вакцинация вне очереди в Украине: Ляшко объяснил, кто может получить прививку (5)

2021.03.13 (5)2021.03.12 (279) →
- Вакцинация: кого будут прививать вне очереди : Типичный Херсон 00:42
- В Минздраве рассказали, успеют ли использовать вакцину Covishield : УНИАН 00:32
- В Украине за сегодня от COVID-19 вакцинировали более 9 тыс. человек - Степанов : DailyUA 00:25
- Участники боевых действий и известные люди старше 60 лет могут претендовать на вакцинацию : Лента новостей Днепра 00:22
- В Украине за сегодня от COVID-19 вакцинировали более 9 тыс. человек - Степанов : Українські національні новини 00:03