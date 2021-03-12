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В Украине хотят отвязать размер пенсии от прожиточного минимума (44)

Новости Херсонщины 2021.03.12 19:48
1 час назад 0 Это позволит увеличить минимальную пенсию для пенсионеров в возрасте от 70 лет до 3,5 тысячи гривен. Глава Минсоцполитики Марина Лазебная надеется, что законопроект, которым отвяжут социальные выплаты от уровня прожиточного минимума, примут в ближайшее время - это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3 500 гривень. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на главу Минсоцполитики Марину Лазебную.
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2021.03.13 (44)

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