В Украине хотят отвязать размер пенсии от прожиточного минимума (44)

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- Пенсии вырастут в три раза и будут переходить по наследству. Минсоц разработал новую систему : Николаевские новости 16:10
- 13 марта, 2021, 15:25 Пенсии в Украине могут вырасти до 7 тысяч: Как будет работать механизм : Західна iнформаційна корпорація 15:47
- В Украине повысят пенсионный возраст для женщин: подробности : Hronika.info 15:41
- Работать прийдется еще дольше: с 1 апреля повысят пенсионный возраст - кого коснется : Стена 15:15
- Кому в Украине платят пенсии от 60 тыс. грн в месяц: ПФУ показал данные : Obozrevatel 15:01
- С 1 апреля в Украине вырастет пенсионный возраст: кого это коснется : GlavPost.Com 14:38
- 13-Mar-2021 12:38 Пенсионный возраст для некоторых украинцев повысят с 1 апреля: кого это коснется : Южная правда 14:19
- 13.03.2021 13:46 В Украине с 1 апреля пройдет последний этап повышения пенсионного возраста для женщин : ДонПресс 14:03
- Минсоцполитики хочет отвязать выплаты от прожиточного минимума. Минимальная пенсия вырастет до 3 500 гривен : Минфин 13:38
- Пенсии в Украине могут вырасти до 7 тысяч: как будет работать механизм : РБК-Україна 13:16
- Сегодня 12:16 С 1 апреля повысят пенсионный возраст для части украинцев : Весь Харьков 13:10
- Пенсии в Украине: Минсоцполитики анонсировало большие перемены : From-UA.com 13:05
- В Украине с 1 апреля повысят пенсионный возраст для части граждан: кого это коснется : Дело.ua 13:03
- Пенсии в Украине: Минсоцполитики анонсировало большие перемены : MY.UA 13:01
- сегодня в 12:00 С 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин : Трибун Луганска 12:47
- С 1 апреля повысят пенсионный возраст для части украинцев : АТН 12:31
- Как украинцам будут назначать пенсии без трудовых книжек : E-Finance 12:30
- Юристы рассказали, как добиться перерасчета пенсии : Realist.online 12:26
- В Украине ужесточают требования выхода на пенсию, детали закона: "С 1 апреля..." : Politeka 12:11
- Реформа пенсий-2017. Что изменилось сейчас? : На пенсии 12:05
- Система двух пенсий в Украине: расчет размера второй выплаты : Вести-UA 11:54
- В Украине повысят пенсионный возраст с апреля : UA.news 11:49
- В Украине с 1 апреля будут по-новому назначать пенсии : Online.ua 11:15
- Для части украинцев повысят пенсионный возраст : Николаевский центр журналистских расследований 11:09
- С 1 апреля повысят пенсионный возраст для части украинцев : 7Днів.info 11:07
- 13 марта, 2021, 10:36 Пенсионный возраст для части украинцев повысят с 1 апреля: Кого это коснется : Західна iнформаційна корпорація 10:47
- Мартовское повышение пенсии для жителей Донбасса: назвали сумму : Судебно-юридическая газета 10:41
- 10:11 13/03/2021 Пенсии-2021: как будут расти выплаты : ГолосUA 10:36
- В Украине с 1 апреля будут по-новому назначать пенсии : MY.UA 10:31
- Пенсионный возраст для части украинцев повысят с 1 апреля: кого это коснется : Кам'янске портал 10:04
- 13 Март 2021 В Украине введут систему двух пенсий: расчет размера второй выплаты : 0522ua.com Кировоград 10:01
- В Украине введут систему двух пенсий: расчет размера второй выплаты : Новости Херсонщины 09:49
- Пенсионный возраст для части украинцев повысят с 1 апреля: кого это коснется : РБК-Україна 09:16
- В Украине введут систему двух пенсий: расчет размера второй выплаты : Херсон Онлайн 08:37
- В Украине увеличат минимальную пенсию до 3500 гривен - Минсоцполитики : Кам'янске портал 07:04
- В Украине введут систему двух пенсий: расчет размера второй выплаты В рамках накопительной пенсионной системы украинцы смогут получать вторую выплату, которая будет на 3% выше, чем отложенная сумма : Луганский Радар 05:56
- 13 марта 2021, суббота, 05:30 Пенсии вырастут в три раза и будут переходить по наследству. Минсоц разработал новую систему : Українські Новини 05:45
- В Украине введут систему двух пенсий: расчет размера второй выплаты : Апостроф 05:15
- Украинцам объяснили, как накопительная система повлияет на пенсии : MY.UA 04:16
- Украинцам объяснили, как накопительная система повлияет на пенсии : Хвиля 04:06
- В пенсионном фонде объяснили, почему у некоторых пенсии не выросли : Запорожье. Городской портал 01:12
- В Беларуси с 1 февраля поднимут минимальные трудовые и социальные пенсии : Микола.net 00:04