13 стран в отказе. Почему в мире запрещают AstraZeneca и будут ли ее дальше колоть украинцам (5)

Народный Корреспондент 2021.03.12 21:10

В Европе изучают ситуацию с вакцинами AstraZeneca К пятнице, 12 марта, уже тринадцать стран сообщили, что на неделю-две приостанавливают вакцинацию прививками от Covid-19 компании AstraZeneca. Такие решения власти приняли после нескольких случаев образования тромбов, которые привели к смерти. Некоторые страны заморозили вакцинацию препаратами AstraZeneca полностью, другие изъяли только отдельные партии этой вакцины.