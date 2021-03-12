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13 стран в отказе. Почему в мире запрещают AstraZeneca и будут ли ее дальше колоть украинцам

13 стран в отказе. Почему в мире запрещают AstraZeneca и будут ли ее дальше колоть украинцам (5)

Народный Корреспондент 2021.03.12 21:10
В Европе изучают ситуацию с вакцинами AstraZeneca К пятнице, 12 марта, уже тринадцать стран сообщили, что на неделю-две приостанавливают вакцинацию прививками от Covid-19 компании AstraZeneca. Такие решения власти приняли после нескольких случаев образования тромбов, которые привели к смерти. Некоторые страны заморозили вакцинацию препаратами AstraZeneca полностью, другие изъяли только отдельные партии этой вакцины.
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2021.03.13 (5)

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