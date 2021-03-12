13 стран в отказе. Почему в мире запрещают AstraZeneca и будут ли ее дальше колоть украинцам (5)

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- 12 Март 2021 Премьер Болгарии потребовал приостановить использование в стране вакцины компании AstraZeneca : 0522ua.com Кировоград 00:01
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