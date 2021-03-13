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Зеленский в новом видео рассказал о заседаниях СНБО и вспомнил о Коломойском

Зеленский в новом видео рассказал о заседаниях СНБО и вспомнил о Коломойском (9)

Телеграф.com.ua 2021.03.12 21:14
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил украинцам, что происходит во время заседаний СНБО. Об этом он рассказал в новом видеообращении, которое было обнародовано в его телеграм-канале. "Кратко я бы описал этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи", - сказал Зеленский. Помимо того он прокомментировал введение санкций США против олигарха Игоря Коломойского. "Что касается санкций Соединенных Штатов Америки относительно бывших
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2021.03.13 (9)

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