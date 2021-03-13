Зеленский в новом видео рассказал о заседаниях СНБО и вспомнил о Коломойском (9)

2021.03.13 (9)2021.03.12 (39) →
- Мы поддерживаем это решение, - Зеленский об американских санкциях против Коломойского : Рубрика 08:32
- Зеленский поддержал санкции против Коломойского и пригрозил Ахметову и Поорошенко : Позиция 07:37
- Зеленский поддержал санкции США против Коломойского : FaceNews 04:15
- 13 Март 2021 Зеленский впервые публично поддержал санкции США против Коломойского : 0522ua.com Кировоград 04:02
- Украина поддерживает санкции США против Коломойского - Зеленский : World News 02:27
- Президент заявил о начале борьбы со всеми олигархами Украины : Украинская народная правда 01:50
- Зеленский впервые публично поддержал санкции США против Коломойского и назвал главных олигархов Украины. Видео : Экономика от Пророка 00:32
- Украина поддерживает санкции США против Коломойского - Зеленский : Business Information Network 00:02
- 23:32 / 12.03.2021 Президент заявил о начале борьбы со всеми олигархами Украины : Багнет 00:01