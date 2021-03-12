Назвали условие введения США новых санкций против "Северного потока-2" (44)

2021.03.13 (44)2021.03.12 (26) →
- США готовят новые санкции против газопровода "Северный поток - 2" : FakeOFF 15:36
- Швеция считает Северный поток-2 угрозой безопасности ЕС : РИА Мелитополь 15:28
- Швеция не одобряет строительство "Северного потока-2" : ForUm 14:35
- Стало известно, почему Байден не спешит останавливать строительство СП-2 : Hronika.info 13:40
- Швеция считает Северный поток-2 угрозой безопасности ЕС : Новости Ю 13:23
- "Между молотом и наковальней": Байден не хочет ругаться с Меркель из-за "Северного потока-2" - СМИ : UAinfo 13:14
- Швеция назвала "Северный поток-2" угрозой для всего Евросоюза : Антирейд 13:11
- Швеция назвала "Северный поток-2" угрозой для всего Евросоюза : НикВести 13:09
- Байден поддерживает санкции против "Северного потока - 2", но не хочет портить отношения с Германией - Politico : Всеукраинские вести 11:59
- Швеция считает Северный поток-2 угрозой безопасности ЕС : Николаевские Известия 11:46
- Стало известно, почему Байден не вводит новые санкции против "Северного потока-2" : MY.UA 11:46
- Стало известно, почему Байден не вводит новые санкции против "Северного потока-2" : Винница Реал 11:41
- "Мы между молотом и наковальней": США готовят новые санкции против "Северного потока-2" : Сегодня.ua 11:32
- Байден поддерживает санкции против "Северного потока - 2", но не хочет портить отношения с Германией - Politico : ProNews 11:24
- Посол Швеции назвал "Северный поток-2" угрозой для безопасности Евросоюза : Страна.ua 11:17
- Почему Байден медлит в отношении Северного потока-2 : Матриця свободи 11:04
- 13 Март 2021 Байден поддерживает санкции против "Северного потока - 2", но не хочет портить отношения с Германией - Politico : 0522ua.com Кировоград 11:01
- Швеция считает Северный поток-2 угрозой безопасности ЕС : Bigmir)net Новости 10:39
- Байден поддерживает санкции против "Северного потока - 2", но не хочет портить отношения с Германией - Politico : Гордон 10:36
- Байден против Nord Stream 2, но с Германией ссориться не хочет - Politico : Ракурс 10:25
- Швеция считает Северный поток-2 угрозой безопасности ЕС : MY.UA 10:01
- Байден против "Северного потока-2", но не хочет портить отношения с Германией, - СМИ : 24 канал 10:00
- СМИ написали о проблемах Байдена из-за "Северного потока -2" : Капитал 09:20
- Politico: Байден не поддерживает "Северный поток-2", но не хочет портить отношения с Берлином : ZN,UA 09:17
- Сегодня, 08:14 СМИ: Байден не поддерживает строительство "Северного потока - 2", но при этом не заинтересован в ухудшении отношений с Германией : ReplyUA.net 08:42
- СМИ: Байден не хочет ругаться с Меркель из-за СП-2 : DailyUA 08:25
- Politico сообщило о дилемме для Белого дома из-за "Северного потока - 2" : Народный Корреспондент 08:10
- СМИ: Байден не хочет ругаться с Меркель из-за СП-2 : Bigmir)net Новости 08:09
- Politico: США готовят новые санкции по "Северному потоку - 2" : Микола.net 08:03
- Байден против строительства "Северного потока-2", но не хочет портить отношения с Германией - СМИ : ПрессОрг24 07:40
- Politico: Байден против Nord Stream-2, но не хочет портить отношения с ФРГ : Позиция 07:37
- СМИ: Байден не хочет ругаться с Меркель из-за СП-2 : MY.UA 07:31
- СМИ: Байден не хочет ругаться с Меркель из-за СП-2 : Новости Ю 07:23
- Посол Швеции считает Северный поток-2 угрозой для всего Евросоюза : Новое Время 06:47
- Байден против строительства "Северного потока-2", но не хочет портить отношения с Германией - СМИ : NewsWeek 06:07
- Байден против сооружения "Нордового потока-2", однако не хочет портить взаимоотношения с Германией - СМИ : Ukr-Today.com 05:50
- Байден против строительства "Северного потока-2", но не хочет портить отношения с Германией - СМИ : DailyUA 05:24
- "Между молотом и наковальней". Байден против Северного потока-2, но не хочет испортить отношения с Германией - Politico : Новое Время 05:17
- Байден против строительства "Северного потока-2", но не хочет портить отношения с Германией - СМИ : Українські національні новини 04:47
- Швеция назвала "Северный поток-2" угрозой для всего Евросоюза : РБК-Україна 04:01
- Байден против "Северного потока-2", но не хочет испортить отношения с Германией, - Politico : РБК-Україна 03:46