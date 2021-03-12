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Фокус: Украина

Назвали условие введения США новых санкций против "Северного потока-2" (44)

Gazeta.ua 2021.03.12 08:05
Прийняті у США закони, зобов'язують покарати залучені в будівництві газопроводу компанії. Фото: pixabay.com Соединенные Штаты Америки введут ограничения против фирм, занятых в работах над проектом "Северный поток-2", если их деятельность будет подпадать под санкции США. Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. "Мы продолжим оценивать деятельность, которая продолжается в регионе
ПОТОК, ГАЗОПРОВОД, САНКЦИЯ, НАКОВАЛЬНЯ, ГЕРМАНИЯ, ДЖО, США, Россия, Германия, Украина, Вашингтон, Швеция
2021.03.13 (44)

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