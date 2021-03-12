Кравчук заявил, что нормандский саммит готовится на апрель. У Путина таких планов еще нет Избранное (2)

0432.in 2021.03.12 18:00
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/Newsonline)
Об этом сообщает Чиновник Инфо
Саммит лидеров нормандского формата планируется на апрель. Об этом заявил в
эфире Украина 24 глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук.
"Сейчас ведётся большая работа на уровне политсоветников...Они как раз и
решают главный вопрос - встречу на наивысшем уровне (в нормандском формате,
- ред.).
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