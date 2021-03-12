Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Кравчук заявил, что нормандский саммит готовится на апрель. У Путина таких планов еще нет Избранное

Кравчук заявил, что нормандский саммит готовится на апрель. У Путина таких планов еще нет Избранное (2)

0432.in 2021.03.12 18:00
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/Newsonline) Об этом сообщает Чиновник Инфо Саммит лидеров нормандского формата планируется на апрель. Об этом заявил в эфире Украина 24 глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук. "Сейчас ведётся большая работа на уровне политсоветников...Они как раз и решают главный вопрос - встречу на наивысшем уровне (в нормандском формате, - ред.).
КРАВЧУК, ЗЕЛЕНСКИЙ, ДОНБАСС, ЕРМАК, ФОРМАТ, ВСТРЕЧА, Кравчук, Зеленский, Путин, Ермак, Песков, Украина, Россия, Франция, Германия, Париж
2021.03.13 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021