Партия "Слуга народа" откроет в Киеве всеукраинскую приемную (196)

2021.03.13 (196)2021.03.12 (4) →
- Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа" : DailyUA 16:25
- Партия "Слуга народа" откроет в Киеве всеукраинскую приемную : Капитал 16:20
- "Слуги народа" переформатировали партию и избрали новое руководство : ТСН.ua 16:17
- "Слуги народа" откроют всеукраинскую приемную: как будет работать : РБК-Україна 16:16
- "Слуга народа" представила новую структуру партии: что изменилось : Телеграф.com.ua 16:14
- Приехал на съезд партии: в Киеве эвакуировали авто "слуги" за нарушение ПДД : RUpor.info 16:12
- За судебную реформу должно быть не меньше 226 голосов: Зеленский - депутатам : Народный Корреспондент 16:10
- Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава партии : NewsMir.info 16:08
- В партии "Слуга народа" появился политсовет : Gazeta.ua 16:05
- "Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй президентский срок, - Арахамия : Цензор.Нет 16:02
- 15:46 13.03.2021 Партия "Слуга народа" откроет в Киеве всеукраинскую приемную : Интерфакс-Україна 16:00
- "Зе женщины": на съезде "слуг" презентовали женское крыло партии : 24 канал 16:00
- 13.03.2021 в 15:59 В Киеве эвакуатор увез машину "слуги народа" Куницкого, пока он был на съезде партии : InfoResist.org 16:00
- Зеленский рассказал о "засланных казачках" в "Слуге народа" : Всеукраинские вести 15:59
- "Слуга народа" обновила устав и создала политсовет партии : UA.news 15:49
- До 15 апреля местные организации партии "Слуга народа" должны избрать новое руководство или переизбрать действующее - съезд партии : КиевВласть.com.ua 15:49
- Председателем политсовета партии "Слуга народа" выбрали Арахамию - Кравчук : Укринформ 15:47
- Арахамия стал главой политсовета Слуги народа. Среди заместителей - Стефанчук и Кравчук : Новое Время 15:47
- В Раде планируют на следующей неделе закончить работу над текстом законопроекта о местном референдуме - Стефанчук : Goodnews.ua 15:43
- Федоров, Стефанишина, Малюська, Ткаченко вошли в политсовет партии "Слуга народа" : Goodnews.ua 15:43
- Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава партии : Goodnews.ua 15:43
- Зеленский ожидает от "Слуги народа" сплоченного голосования в Раде по принципиальным для страны законам : Goodnews.ua 15:43
- На следующей неделе Рада может закончить законопроект о местном референдуме - Стефанчук : GlavPost.Com 15:38
- Март, 13 в 15:08 Слуга народа представила обновленную структуру партии и новый устав : ICTV Факти 15:36
- Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава партии : Главное 15:35
- "Слуга народа" назвала состав новосозданного политсовета партии : Еспресо TV 15:34
- "Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков и случайных людей - Зеленский : Дело.ua 15:33
- Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа" : Українські національні новини 15:33
- Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук : Цензор.Нет 15:32
- Эвакуатор забрал за нарушение правил машину "слуги народа" Куницкого, приехавшего на съезд партии в центре Киева. ФОТО : Цензор.Нет 15:32
- "Слуга народа" приняла за основу новую программу партии : УНИАН 15:32
- "Слуги народа" на съезде создали политсовет партии из 73 человек : Страна.ua 15:32
- "Слуга народа" изменила структуру партии: кто возглавляет новые органы : РБК-Україна 15:31
- Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, - Зеленский : Газета День 15:28
- Партия "Слуга народа" изменила структуру и устав : Ракурс 15:25
- Федоров, Стефанишина, Малюська, Ткаченко вошли в политсовет партии "Слуга народа" : PonomarOleg.com 15:20
- Политсовет "Слуги народа" оценит деятельность нардепов, - Корниенко : #Буквы 15:20
- Зеленский выдвинул требования "слугам": "Встаньте и уйдите сейчас" : Znaj.ua 15:17
- Зеленский: Мы избавимся от "засланных казачков" : Вибори в Україні та світі 15:16
- У партии Слуга народа появился политсовет : Вибори в Україні та світі 15:16
- В Киеве начинается съезд Слуги народа : Вибори в Україні та світі 15:16
- "Слуги народа" реформировали партию: что изменилось и кто вошел в политсовет : Апостроф 15:15
- 13.03.2021 в 15:10 Корниенко объяснил, почему Дубинского не исключают из партии : InfoResist.org 15:15
- У партии "Слуга народа" появился политсовет и нацсовет громад : Вести.ua 15:15