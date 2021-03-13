Попавший под санкции США Дубинский вошел в состав нового руководящего органа "Слуги народа" - Нацсовета громад партии (40)

2021.03.13 (40)2021.03.12 (2) →
- "Слуга народа" будет просить Зеленского баллотироваться на второй президентский срок : Преступности.нет 16:18
- Куницкий нарушил правила парковки, но с наказанием ему повезло меньше, чем Арахамии : Телеграф.com.ua 16:14
- Партия "Слуга народа" приняла новый устав и создала новые органы : Новости Донбасса 16:10
- "Слуга народа" будет просить Зеленского баллотироваться на второй президентский срок : Новости Донбасса 16:10
- Зеленский объявил о начале очистки партии "Слуга народа" от "засланных казачков" : Народный Корреспондент 16:10
- Дубинский вошел в состав Нацсовета громад партии "Слуга народа" : NewsMir.info 16:08
- Слуга народа создала новый руководящий орган партии: вошли 4 министра, возглавил Арахамия : ЛІГАБізнесІнформ 16:08
- Дубинский вошел в руководящий орган "Слуги народа" : Gazeta.ua 16:05
- В Киеве автомобиль нардепа Куницкого эвакуировали за неправильную парковку : 368.media 16:05
- Попавший под санкции США Дубинский вошел в состав нового руководящего органа "Слуги народа" - Нацсовета громад партии : Цензор.Нет 16:02
- Слуга народа будет просить Зеленского пойти на второй президентский срок - Арахамия : Новое Время 16:02
- Куницкий нарушил правила парковки, но с наказанием ему повезло меньше, чем Арахамии : MY.UA 16:01
- Зеленский назвал сверхважные законы, которые помогут завершить реформы в Украине : Вечерние Вести 15:59
- "Слуги народа" реформировали партию: что изменилось и кто вошел в политсовет : Луганский Радар 15:56
- 13 марта 2021, суббота, 15:24 У партии "Слуга народа" появился свой политсовет : Українські Новини 15:45
- 15:33 13.03.2021 "Слуга народа" будет просить Зеленского пойти на второй президентский срок : Интерфакс-Україна 15:45
- Партия "Слуга народа" изменила структуру: появились новые руководящие органы : Бабель 15:45
- В партии "Слуга народа" создадут политсовет и национальный совет громад - Корниенко : Goodnews.ua 15:43
- Дубинский вошел в новый руководящий орган "слуг" : Українська правда 15:41
- Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа" : Українська правда 15:41
- "Будет два больших руководящих органа". Съезд "Слуг народа" скорректировал партийный устав : ОстроВ 15:40
- Дубинский вошел в состав Нацсовета громад партии "Слуга народа" : Укринформ 15:32
- На съезде партия "Слуга народа" создала Политический Совет и Национальный совет общин - Кравчук : NewsWeek 15:07
- "Слуги народа" приняли устав с новой структурой партии. Что теперь изменится? : Громадське телебачення 15:06
- 13.03.2021 14:36 В "Слуге народа" утвердили новый устав и ввели новый орган : ДонПресс 15:03
- На съезде партия "Слуга народа" создала Политический Совет и Национальный совет общин - Кравчук : Ukr-Today.com 14:50
- Нарушил правила парковки. Возле съезда партии Слуга народа эвакуировали автомобиль нардепа : Новое Время 14:47
- Корниенко об исключении Дубинского из партии: У меня нет претензий : Українська правда 14:42
- Зеленский заявил о чистке в рядах партии "Слуга народа" : MY.UA 14:31
- На съезде партия "Слуга народа" создала Политический Совет и Национальный совет общин - Кравчук : DailyUA 14:25
- Зеленский назвал законы, принятие которых является сверхважным для Украины : УНИАН 14:17
- На съезде партия "Слуга народа" создала Политический Совет и Национальный совет общин - Кравчук : Українські національні новини 14:17
- В Киеве эвакуировали авто "слуги" за нарушение ПДД, когда тот приехал на съезд партии (фото) : УНИАН 13:47
- В Киеве эвакуировали авто "слуги" за нарушение ПДД, когда тот приехал на съезд партии : MY.UA 13:46
- Партия "Слуга народа" изменила структуру, создав новый орган : РБК-Україна 13:16
- 12:56 13.03.2021 В партии "Слуга народа" создадут политсовет и национальный совет громад - Корниенко : Интерфакс-Україна 13:00
- Зеленский выступает на съезде партии "Слуга народа" : Goodnews.ua 12:42
- Открытие съезда партии "Слуга народа" в Киеве : Obozrevatel 12:31
- 11:22 13.03.2021 Зеленский выступает на съезде партии "Слуга народа" : Интерфакс-Україна 11:30
- 10:52 13/03/2021 Съезд партии "Слуга народа": на место стянули полицию и Нацгвардию : ГолосUA 11:06