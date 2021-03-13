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Попавший под санкции США Дубинский вошел в состав нового руководящего органа "Слуги народа" - Нацсовета громад партии (40)

Цензор.Нет 2021.03.13 16:02
Попавший под санкции США и исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский вошел в новый руководящий орган партии "СН" - Национальный совет громад. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, состав Нацсовета громад на внеочередном съезде политсилы объявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Корниенко уточнил, что Национальный совет громад состоит из председателей
НАРОД, СЛУГА, СЪЕЗД, ПАРТИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, СУББОТА, Зеленский, Арахамия, Корниенко, Кравчук, Киев, Украина
2021.03.13 (40)

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