12.03.2021 в 14:48 В правительстве Китая отреагировали на решение Украины национализировать "Мотор Сич" (7)

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- Мотор Сич вернется в собственность народа - СНБО : Bigmir)net Новости 01:09
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- Мотор Сич вернется в собственность народа - СНБО : Ukr-Today.com 00:50
- Мотор Сич вернется в собственность народа - СНБО : MY.UA 00:31
- В Украине проведут аудит законности передачи в частную собственность стратегических предприятий и недр - Зеленский : Донбасс ИА 00:27
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