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Фокус: Украина

12.03.2021 в 14:48 В правительстве Китая отреагировали на решение Украины национализировать "Мотор Сич"

12.03.2021 в 14:48 В правительстве Китая отреагировали на решение Украины национализировать "Мотор Сич" (7)

InfoResist.org 2021.03.12 15:00
InfoResist Китай потребовал от Украины защитить интересы китайских бизнесменов, которые инвестировали в предприятие "Мотор Сич". Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, передает Sina . По его словам, Украина должна защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решать связанные с этим вопросы.
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2021.03.13 (7)

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