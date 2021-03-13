"Абсолютная безысходность": Литвин уверяет, что Рада была вынуждена голосовать за Харьковские соглашения (11)

ZN,UA 2021.03.13 00:17

12 марта, 2021, 23:51 Бывший спикер ВР утверждает, что предлагал оппозиции сорвать голосование Экс-президент Виктор Янукович был вынужден подписать, а Верховная Рада ратифицировать Харьковские соглашения, так как иначе украинская экономика рухнула бы от неподъемной цены на российский газ. Об этом бывший спикер парламента Владимир Литвин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.