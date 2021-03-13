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Фокус: Украина

"Абсолютная безысходность": Литвин уверяет, что Рада была вынуждена голосовать за Харьковские соглашения (11)

ZN,UA 2021.03.13 00:17
12 марта, 2021, 23:51 Бывший спикер ВР утверждает, что предлагал оппозиции сорвать голосование Экс-президент Виктор Янукович был вынужден подписать, а Верховная Рада ратифицировать Харьковские соглашения, так как иначе украинская экономика рухнула бы от неподъемной цены на российский газ. Об этом бывший спикер парламента Владимир Литвин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.
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2021.03.13 (11)

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