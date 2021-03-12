СБУ открыла дело из-за подписания Харьковских соглашений и их ратификации Радой в 2010 году (8)

УНИАН 2021.03.12 21:03

18:55, 12.03.21 По данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории Крыма. СБУ открыла дело из-за Харьковских соглашений / Фото УНИАН Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений и ратификации их Верховной Радой в 2010 году.