СБУ открыла дело из-за подписания Харьковских соглашений и их ратификации Радой в 2010 году (8)

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- СБУ взялась за дело о "Харьковских соглашениях": первые детали : Всеукраинские вести 07:59
- Александр Скубченко 07:28, 13 марта 2021 В 2014 году Черноморский флот пребывал в Украине на законных основаниях : Страна.ua 07:32
- СБУ открыла дело по Харьковским соглашениям : Waves-ua 06:00
- Данилов рассказал, как экс-депутатов могут наказать за Харьковские соглашения : 24 канал 06:00
- Харьковские соглашения. СБУ начала расследование по факту госизмены : Главком 03:35
- Данилов: Депутаты могут собраться, проголосовать за бог знает что и не нести ответственности. Это не укладывается ни в какую логику : Гордон 02:36
- Александр Скубченко: Зеленский Харьковские... : Голос Правди 00:42
- 12.03.2021 19:40 СБУ открыла дело по Харьковским соглашениям : Весь Харьков 00:11