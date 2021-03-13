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Ворскла - Днепр-1 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Украины (59)

Bigmir)net Новости 2021.03.13 21:09
37 мин назад Ворскла дома минимально проиграла Днепру-1, играя в большинстве. Ворскла - Днепр-1 vorskla.com.ua Полтавская Ворскла со счетом 0:1 уступила Днепру-1 в домашнем матче 18-го тура чемпионат Украины. Единственный гол в этом матче в конце первого тайма забил Артем Довбык, которы дальним ударом застиг врасплох вратаря полтавчан Дмитрия Ризныка.
ВОРСКЛА, ДНЕПР, МАТЧ, ДУГЛАС, СТЕПАНЮК, ЮРЧУК, Максимов, Довбик, Украина
2021.03.13 (59)

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