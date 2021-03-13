Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство детей (7)

2021.03.13 (7)2021.03.12 (39) →
- Наказание за сексуальную эксплуатацию детей ужесточат: Зеленский подписал закон : MY.UA 09:01
- Наказание за сексуальную эксплуатацию детей ужесточат: Зеленский подписал закон : FaceNews 08:45
- Зеленский подписал закон об ответственности за сексуальное домогательство к детям : Lenta.ua 07:38
- Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство детей : Iнше ТВ 06:06
- В Украине ужесточается наказание за сексуальную эксплуатацию детей : Главком 02:05
- Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство к детям : Hubs 01:41
- Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за сексуальное насилие над детьми : Бабель 00:45