Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство детей (7)

Iнше ТВ 2021.03.13 06:06

06:04 13.03.2021 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ. "Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской конвенции)" No 1256-IX, принятый