Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров Украины. Его возглавил Ахметов (29)

Гордон 2021.03.12 21:06

Состояние самого богатого человека Украины, бизнесмена Рината Ахметова выросло до $7,6 млрд, он занимает 330-е место в рейтинге богатейших людей мира по рейтингу журнала Forbes. Сегодня 20.51 Журнал Forbes 12 марта опубликовал рейтинг украинских миллиардеров, на первом месте списка богатейших людей страны с состоянием в $7,6 млрд - бизнесмен Ринат Ахметов. В мировом рейтинге богачей он занимает 330-е место.