Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров Украины. Его возглавил Ахметов (29)

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- Локдауны на них не отразились. Forbes обновил список украинских миллиардеров - теперь там есть Новинский : Iнше ТВ 22:06
- Богатые богатеют: Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров : Апостроф 21:45
- Новинский и Порошенко вошли в список богатейших украинцев : СтопКор 21:13
- 13 марта 2021, 20:37 Forbes обновил список самых богатых украинцев: Ахметов увеличил состояние до $7,6 млрд : Восточный Вариант 20:45
- Пандемийный год крысы оказался удачным для украинских олигархов и богачей : ZpTown 20:31
- 13-Mar-2021 19:24 Украинские олигархи за год существенно разбогатели : Южная правда 20:18
- "Forbes Украина" обновил список самых богатых украинцев. Состояние Ахметова выросло до $7,6 млрд : Громадське телебачення 20:06
- Состояния большинства украинских миллиардеров выросли, - Forbes : Главное 19:35
- Forbes обновил список богатейших украинцев: Новинский теперь миллиардер, а Косюк нет : Новости Ю 19:22
- Forbes обновил список самых богатых людей Украины : PonomarOleg.com 19:21
- Состояния большинства украинских миллиардеров выросли, - Forbes : Капитал 19:20
- Сегодня 18:06 Состояния большинства украинских миллиардеров выросли - Forbes : Весь Харьков 19:10
- Ахметов и Пинчук увеличили состояния за год кризиса, Косюк - выбыл из числа миллиардеров. Рейтинг Forbes : Народный Корреспондент 19:10
- Большинство украинских миллиардеров значительно разбогатели в год коронакризиса - Forbes : Экономические новости 19:04
- 13 Марта, 2021 Список самых богатых украинцев: Весь Топ : Маю право 18:58
- Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров: Новинский заменил Косюка, а Ахметов увеличил состояние втрое : Бабель 18:45
- Состояния большинства украинских миллиардеров выросли - Forbes : АТН 18:31
- Состояния большинства украинских миллиардеров выросли - Forbes : NewsMir.info 18:08
- Обновлен список богатейших: Новинский стал миллиардером, Косюк выбыл : Kramatorsk.info 17:52
- Состояния большинства украинских миллиардеров выросли - Forbes : Укринформ 17:47
- 13 марта 2021, 16:16 Forbes показал список богатейший людей мира: в рейтинге сразу 7 украинских олигархов : Dialog.ua 17:33
- Forbes обновил список богатейших украинцев: Новинский теперь миллиардер, а Косюк нет : Дело.ua 17:33
- Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, - рейтинг Forbes : БизнесЦензор 17:32
- Ахметов и Пинчук увеличили состояния за год кризиса, Косюк - выбыл из числа миллиардеров. Рейтинг Forbes : Страна.ua 17:17
- 15:39 13.03.2021 Forbes: За год пять олигархов из Украины практически удвоили свои состояния : Петр и Мазепа 16:10
- Состояние украинских богачей увеличились - Forbes : Gazeta.ua 16:05
- Обновлен список богатейших: Новинский стал миллиардером, Косюк выбыл : УП: Економічна правда 14:34
- 13.03.2021, 09:28 Forbes обновил рейтинг миллиардеров: в списке 7 представителей Украины : В Час Пик 09:45
- Forbes обновил список самых богатых людей Украины: кто попал в рейтинг миллиардеров : ТСН.ua 00:47