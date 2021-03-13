"Буковель" закрыли до конца марта: Туристы недовольны (25)

Depo 2021.03.13 15:03

Комплекс "Буковель" будет закрыт в течение двух недель - с 13 до 27 марта 2021 года Ирина Жукевич Журналист отдела "Жизнь", редактор ленты новостей 13 марта 2021 14:28 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу "Буковеля". Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Так, в указанный период будет ограничен въезд гражданам, направляющимся в