"Буковель" закрыли до конца марта: Туристы недовольны (25)

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- "Буковель" закрыли до конца марта: Туристы недовольны : Depo 15:03
- 13 Март 2021 "Буковель" закрывают на карантин с 13 марта : 0522ua.com Кировоград 15:01
- Туристы ломают ограды: первое видео из закрытого на карантин Буковеля : Сегодня.ua 14:17
- Туристы ломают ограды: первое видео из закрытого на карантин Буковеля : MY.UA 14:16
- "Буковель" на локдауне - без туристов и с блокпостами на въезде: фото с закрытого курорта : Лента новостей Одессы 14:09
- "Буковель" на локдауне - без туристов и с блокпостами на въезде: фото с закрытого курорта : 04868.com.ua Черноморск 14:01
- "Буковель" закрыли на карантин : IPnews 13:45
- "Буковель" закрыт : Главное 13:35
- Карантинный "Буковель": что происходит на курорте - видео с камер наблюдения : 24 канал 13:30
- "Буковель" на локдауне - без туристов и с блокпостами на въезде: фото и видео с закрытого курорта : Луганский Радар 12:56
- "Буковель" на локдауне - без туристов и с блокпостами на въезде: фото и видео с закрытого курорта : Апостроф 12:15
- "Буковель" закрыли минимум на две недели : Херсон Онлайн 12:07
- После окончания горнолыжного сезона курорт "Буковель" закрыли на карантин : Сумські Дебати 11:33
- "Буковель" закрыли минимум на две недели : КП в Украине 11:31
- "Буковель" закрыли минимум на две недели : MY.UA 11:31
- "Буковель" планируют открыть для туристов в конце марта : 112.ua 11:30
- После окончания горнолыжного сезона, карпатский курорт "Буковель" закрыли на карантин : Местные вести 10:16
- Горнолыжный курорт "Буковель" закрывают на карантин : 5 Канал 10:00
- Катастрофа с эпидемией: Курорт "Буковель" полностью закрывают с 13 марта : UA-Reporter.com 09:44
- "Буковель" после скандала закрывают на карантин : Всеукраинские вести 08:59
- Буковель закрыли на карантин и выставили усиленные блокпосты : Типичный Херсон 02:42
- Курорт "Буковель" закрывают из-за несоблюдения карантинных правил : ПрессОрг24 01:40
- После окончания горнолыжного сезона, карпатский курорт "Буковель" закрыли на карантин : Страна.ua 00:02
- Буковель закрыли на карантин: заявление Ивано-Франковской ОГА : Вести-UA 23:53