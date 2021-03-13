"Украина дает сдачи": президент Зеленский о резонансных результатах СНБО (11)

Днепр Час 2021.03.13 05:29

schedule 13/03/2021 - 05:15 bookmarks Раздел Украина person Анна Яковлева Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором подвел итоги последних резонансных решений Совета национальной безопасности и обороны. "Коротко я описал бы то, что происходит, тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и справедливости", - заявил Зеленский.