"Украина дает сдачи": президент Зеленский о резонансных результатах СНБО (11)

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- Полный текст обращения Зеленского о новых решениях СНБО и "борьбе с олигархами" : Укрудпром 09:15
- Зеленский объяснил санкции СНБО : Наша Газета Луганск 09:05
- Зеленский подвел итоги заседаний СНБО (ВИДЕО) : Donbass.UA 09:03
- Украина может сама принимать решения и защищаться : Lenta.ua 08:38
- Владимир Зеленский поддержал санкции против Игоря Коломойского: "Украина дает сдачи" : Znaj.ua 08:17
- "Украина дает сдачи": президент Зеленский о резонансных результатах СНБО : Днепр Час 05:29
- Зеленский рассказал об итогах заседаний СНБО : Типичный Херсон 02:42
- Зеленский подвел итоги заседаний СНБО. Видео : Новости Ю 01:23
- СНБО удалось пресечь попытки расколоть Украину дезинформацией - Зеленский : Укринформ 00:17
- Зеленский рассказал об итогах заседаний СНБО : Вибори в Україні та світі 00:16
- Зеленский объяснил санкции СНБО : Народный Корреспондент 00:10