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Фокус: Украина

"Украина дает сдачи": президент Зеленский о резонансных результатах СНБО (11)

Днепр Час 2021.03.13 05:29
schedule 13/03/2021 - 05:15 bookmarks Раздел Украина person Анна Яковлева Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором подвел итоги последних резонансных решений Совета национальной безопасности и обороны. "Коротко я описал бы то, что происходит, тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и справедливости", - заявил Зеленский.
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2021.03.13 (11)

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