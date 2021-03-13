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Дело Джорджа Флойда: семья погибшего получит компенсацию в размере 27 млн долларов

Дело Джорджа Флойда: семья погибшего получит компенсацию в размере 27 млн долларов (32)

ТСН.ua 2021.03.13 05:02
46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. © Associated Press Власти Миннеаполиса, что в штате Миннесота, выплатят 27 миллионов долларов семье афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук американских полицейских при задержании в 2020 году. Об этом информирует Associated Press. Власти согласились на досудебное урегулирование иска семьи Флойда, поданного против города и офицеров полиции, обвиненных в убийстве афроамериканца.
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2021.03.13 (32)

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