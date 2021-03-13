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Фокус: Украина

Губернатор Ким потребовал увольнения чиновника Николаевской ОГА, устроившего погоню с полицией (32)

НикВести 2021.03.13 10:10
09:10, 13 Марта, 2021 Игорь Бурда Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким потребовал, чтобы его подчиненный Игорь Бурда, устроивший погоню с полицией вечером 12 марта в центре Николаева, написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Виталий Ким подчеркнул, что шокирован и расстроен ситуацией. -Лично для меня, ситуация вдвое неприятная, потому Игоря Бурду я знаю
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